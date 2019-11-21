РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина посетила Сынковскую сельскую школу в подмосковном Подольске, она рассказала детям о своем становлении, ответила на вопросы и дала автографы, сообщила депутат совета депутатов Ирина Талпа.

«В Сынковской школе организовали встречу с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Юлией Гущиной. Наша чемпионка сильная и яркая спортсменка, целеустремленная и решительная, успешная и красивая сегодня (21 ноября - ред.) посетила сельскую школу. В актовом зале собрались школьники с 5 по 11 класс, послушали рассказ Гущиной о детстве, спорте, наставнике-тренере. В конце встречи у всех была возможность сфотографироваться, рассмотреть в руках настоящие медали и взять автограф», – написала Талпа у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, ребята с интересом слушали чемпионку. Они задавали вопросы и получали ответы, мотивирующие на движение, активность, веру в себя и в свои силы. Общение с успешными людьми для подростков может послужить хорошим примером.