РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 ноя. Инспекторы ГИБДД подмосковной Балашихи разъяснили посетителям и сотрудникам МФЦ важность использования ремней безопасности при поездках в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие в многофункциональном центре на улице Советская в рамках региональной социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь».

«Посетителям МФЦ напомнили о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах, рассказали о его эффективности при фронтальных, боковых столкновениях и опрокидываниях. Тем, кто перевозит маленьких пассажиров, рассказали, почему так важно использовать детские удерживающие устройства с самых первых поездок малыша, а также напомнили о мерах ответственности за нарушение установленных правил перевозки маленьких пассажиров», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД рассказали о видах детских удерживающих устройств, объяснили правила их выбора с учетом роста и веса ребенка, напомнили о правильной установке автокресла или автолюльки в салоне автомобиля. Кроме того, они напомнили актуальные правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в автомобиле.

В конце беседы госавтоинспекторы вручили всем тематические памятки.