РИАМО - 21 ноя. Для ликвидации возгорания, произошедшего в жилом здании на 44-м километре МКАД в поселении Мосрентген, вылетел пожарный вертолет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: поселение Мосрентген, СНТ «Дары природы», дом 78. Происходило горение в двухэтажном жилом деревянном здании. Люди успели покинуть горящее здание еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огонь охватил перекрытия и кровлю.

«Площадь возгорания составила 280 квадратных метров. К месту пожара для тушения вылетел пожарный вертолет», – добавляется в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на тушение направили вертолет Московского авиационного центра Ка-32а.

«Пожарный вертолет Московского авиационного центра вылетел для тушения пожара. <...> По предварительным данным, возгорание произошло в частном владении. Вертолет Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до 5 тонн воды», - сказал собеседник агентства.

Для подсветки места забора воды на место ЧС также направлена дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра на специальном автомобиле.

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