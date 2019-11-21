РИАМО - 21 ноя. Президент России Владимир Путин раскритиковал введение нового порядка медосмотра для автолюбителей, результатом которого бы стало повышение цен на справки, сообщает Федеральное агентство новостей.

На открытии МЦД в четверг присутствовал глава государства, который в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы РЖД Олега Белозерова и министра транспорта РФ Евгения Дитриха, проследовал от Белорусского вокзала до станции Фили и обратную сторону, в ходе чего был поднят вопрос о повышении цен на медсправки.

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», – сказал Путин.

Он добавил, что в стране минимальная зарплата – 11,28 тысячи рублей, которую получают 3,2 миллиона человек, а «некоторые жители получают еще меньше».

Ранее Минздрав России изменил стандарты медицинского освидетельствования автолюбителей. Приказ ведомства должен вступить в силу 22 ноября. В связи с этим цены на медсправки для водителей сильно выросли, а также в преддверии этого нововведения во многих городах РФ появились большие очереди в наркологических диспансерах.