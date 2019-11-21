РИАМО - 21 ноя. С января по октябрь 2019 года 56% постановлений за нарушения правил дорожного движения в Москве выписали за нарушение скоростного режима, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«За 10 месяцев 56% постановлений выписаны за нарушение скоростного режима, в том числе за превышение скорости на 20-40 километров в час», – говорится в сообщении.

Превышение скорости чаще всего становится причиной ДТП, особенно со смертельным исходом.

За девять месяцев 2019 года больше всего ДТП произошло в Южном округе Москвы. Второе место по аварийности занимает Восточный округ, на третьем месте – Западный. Наименьшее количество дорожных аварий зафиксировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.