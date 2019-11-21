РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Жители микрорайона Львовский составили коллективное обращение депутату совета депутатов Ирине Талпе с просьбой сделать дополнительные выходы с одноименной железнодорожной станции в ходе реконструкции и установки турникетного комплекса, сообщила «РИАМО в Подольске» сама Талпа.

К депутату обратились жители микрорайона Львовский и поселка Молодежный, которые рассказали, что всегда пользовались двумя выходами на платформу «Львовская». Но ступени со стороны Москвы демонтировали. Шли ремонтные работы, пассажиры вынуждены были прыгать с платформы.

«Сейчас идет реконструкция, ставят турникеты. Жителям поселка Молодежный Северный выход (по движению электричек из Москвы, это выход из последнего вагона) очень важен, так как ведет к поселку и храму, но его планируют закрыть. Также большая часть жителей микрорайона Львовский пользуется этим выходом. В свою очередь, я в августе сформировала запрос к главе Подольска, в котором попросила оставить этот выход, но в ноябре получила ответ, что его нет в проекте и изменять проект не планируется», – сказала Талпа.

По словам начальника территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский Александра Литвина, работы на платформе еще продолжаются. Об изменении проекта информации не поступало.