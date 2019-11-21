РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Жителей Подольска приглашают поучаствовать в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» 29 ноября, пункт приема макулатуры откроется в гимназии имени Подольских курсантов, сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск 29 ноября состоится второй в текущем учебном году сбор макулатуры. Приглашаем всех гимназистов и горожан принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Ждем участников акции с 13:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 у гаража гимназии», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что принесенная макулатура должна быть связана.