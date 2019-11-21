РИАМО - 21 ноя. Частные земли на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, на которых выявлены незаконные свалки, необходимо изымать у собственников, также не исключено изъятие транспорта, перевозящего мусор, сообщил префект ТиНАО Дмитрий Набокин на заседании круглого стола о несанкционированных свалках на территории новой Москвы.

«У нас почти вся земля <…> является частной собственностью. Зачастую собственники пользуются этой возможностью, либо у себя принимают (мусор - ред.), либо не обеспечивают должный контроль за своей землей. Там возникают несанкционированные свалки. На мой взгляд, логично ввести практику по изъятию земельных участков собственников в случае нарушения при использовании участка, либо нецелевого его использования. Земельный кодекс это позволяет», – сказал Набокин.

Он добавил, что второй мерой наказания для нарушителей может стать изъятие техники.

«Это тоже действенная мера. Когда мы изымаем <…> автотранспортные средства, ставим их на штраф-стоянку, то на какое-то время прекращаются нарушения», – добавил Набокин.