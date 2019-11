В предстоящий уикенд в Москве откроются катки в Парке Горького и на ВДНХ, пройдет премьера шоу CRYSTAL от Cirque du Soleil. Кроме того, можно сходить на выставку Марка Шагала или британского фэшн-фотографа Майлза Олдриджа.

ПЯТНИЦА, 22 ноября

Открытие катка «Восход» в Парке Горького

сайт Парка Горького

Девятый зимний сезон 22 ноября стартует в Парке Горького. Темой оформления катка станет первая половина XX века: космос, полет и стремление к мечте. В оформлении катка и павильонов будут присутствовать такие элементы, как звезда, планета и спутник. Площадь катка станет на 2 тысячи квадратных метров больше, чем в прошлом году и составит 20 тысяч квадратных метров. У главного входа на каток откроется двухэтажный павильон с зоной проката и фудкортами, а главное – с панорамным видом на весь каток. Кроме того, на катке будет устроен павильон повышенной комфортности, в стоимость пользования которым войдет парковка, трансфер до павильона, прокат коньков и горячие напитки. Перед центральным павильоном установят стеклянную медиарубку, где будут проходить перфомансы, презентации, розыгрыши призов, ток-шоу и концерты. В день открытия на катке выступят «Давинчи» и группа «Градусы». Посетителей ждет праздничный салют.

Где: Москва, Парк Горького

Цена: от 400 рублей (в день открытия), от 250 рублей (в другие дни)

Открытие катка на ВДНХ

сайт ВДНХ

Каток на ВДНХ, который называет себя главным катком страны, 22 ноября откроется в Москве. В день открытия на трех площадках катка обещают атмосферу новогодних праздников - в ретроспективе от 1950-х годов до наших дней. Гостей вечера будут развлекать более 400 актеров, фигуристов и танцоров. В программе - шоу воздушных гимнастов, танцевальные флешмобы, карнавал с участием духовых оркестров, выступления популярных групп и исполнителей. Первая площадка «Зима нашего детства» – от арки Главного входа до Центрального павильона устроит карнавал в стиле 1950-х годов, когда на ВДНХ установили первую новогоднюю елку, открыли павильоны «Юные натуралисты» и «Мороженое». На второй площадке – «Космос на ВДНХ» обыграют эпоху 1960-х, когда легендарный космонавт Юрий Гагарин впервые посетил выставку. А третьей площадкой под названием «Место встречи» станет пространство от Центрального павильона до павильона №58 «Земледелие». Площадь искусственного ледового покрытия в этом году составит 20,5 тысячи квадратных метров. Одновременно на льду смогут кататься 4,5 тысячи человек.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: от 550 рублей (в день открытия), от 350 рублей (в другие дни)

Шоу CRYSTAL от Cirque du Soleil

Первое ледовое шоу Cirque du Soleil – CRYSTAL 22 ноября пройдет во Дворце спорта «Лужники». Уникальность программы в том, что на льду будут выступать не только фигуристы, но и акробаты. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. Главная героиня шоу – тинэйджер Кристал, которая сталкивается с непониманием семьи и друзей и отправляется искать себя. В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран, в том числе четыре артиста из России. Посмотрите как устроено закулисье шоу>>

Где: Москва, Дворец спорта «Лужники»

Цена: от 2000 до 7000 рублей

СУББОТА, 23 ноября

«Марк Шагал: между небом и землей»

сайт МВК «Новый Иерусалим»

Крупная выставка Марка Шагала с 16 ноября проходит в подмосковном музее «Новый Иерусалим». На выставке можно увидеть 239 работ художника из музеев и частных коллекций России, Франции и Белоруссии, в том числе, картины из Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, ГМИИ им. А. С. Пушкина и пр. Название выставки «Между небом и землей» связано со словами самого Марка Шагала: «Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир».

Экспозиция выставки построена по двум параллельным линиям — тематической и хронологической: «Жизнь земная» (живопись и графика первой четверти XX века); «Путешествия и мосты» (работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую землю) и «Бытие небесное» (произведения второй половины XX века). В экспозицию включены предметы быта и религиозного обихода из собрания МИЕВРа, лубки и изразцы из коллекции музея «Новый Иерусалим».

Где: Московская область, Истра, МВК «Новый Иерусалим»

Цена: от 200 до 500 рублей

Выставка «Майлз Олдриж. Вкус цвета»

сайт центра фотографии им. братьев Люмьер

Первая в России выставка британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа «Вкус цвета», на которой представлено более сорока самых узнаваемых работ автора, с 21 ноября проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Снимки Олдриджа являются частью собраний таких крупных авторитетных музеев, как Международный центр фотографии в Нью-Йорке, Национальная портретная галерея в Лондоне, музей Виктории и Альберта в Лондоне, Британский музей и других. Он неоднократно становился автором обложек знаковых глянцевых изданий: Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Numéro, GQ, The New Yorker и The New York Times. У Майлза специфический подход к работе и творческому процессу: он все свои сессии начинает с серии рисунков и полароидных снимков, идеи которых потом воплощает в жизнь. Как правило, в его объективе – красивая, сексуальная и сильная женщина в какой-либо общественной роли – жены, матери, домохозяйки или любовницы.

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

Спецпоказ фильма «Марианна и Леонард: Слова любви»

Специальный показ документального фильма «Марианна и Леонард: Слова любви» 23 ноября пройдет в кинотеатре «Звезда». Гости сеанса смогут услышать хиты музыканта, четырехкратного обладателя премии «Грэмми», писателя, поэта, в живом исполнении московской absolute soul группы SHOO. Плейлист выступления составят композиции Леонарда Коэна разных лет: «Famous Blue Raincoat», «Who by Fire», «Love Calls You By Your Name», «Why don't You Try» и «I tried to leave you».

По фильму, история начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный канадский романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам.

Где: Москва, кинотеатр «Звезда»

Цена: 600 рублей

Спектакль «Ваня в сарафане»

сайт театра Луны

Сказочную историю про Кикимору, Кощея Бессмертного, Лешего и Водяного – «Ваня в сарафане» 23 ноября можно увидеть на сцене Театра Луны. Эта история про чудеса, сказочных персонажей и колдовство злой Бабы Яги будет интересна как взрослым, так и детям. Баба Яга со своей метлой отправляется в надежде все исправить и встречает по дороге девочку с мальчишеским именем Ваня. Что из этого выйдет, можно узнать 23 ноября.

Где: Москва, театр Луны

Цена: 600–700 рублей

«Шедевры мировой киномузыки»

Фонд «Бельканто» 23 ноября устраивает концерт проекта «Шедевры мировой киномузыки» в старинном соборе Святых Петра и Павла. Для зрителей прозвучат композиции Нино Рота, Мишеля Леграна, Владимира Косма, Александра Деспла и других не менее выдающихся композиторов, написавших музыку к культовым кинофильмам. Исполнят композиции камерный оркестр Belcanto-orchestra и российская органистка Анастасия Быкова. Также в концерте примет участие венгерская цимбалистка Эржебет Годор, для которой концерт в соборе перед московской публикой станет дебютным.

Где: Москва, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Цена: от 800 рублей

Спектакль «Маленькая колдунья»

сайт Московского Губернского театра

Спектакль по мотивам сказки Отфрида Пройслера «Маленькая колдунья» 23 ноября можно увидеть на сцене Московского Губернского театра. Маленькая колдунья в возрасте 127 лет, что по ведьмовским меркам совсем юный возраст, пытается попасть на гуляния в Вальпургиеву ночь. Для этого ей нужно непременно стать хорошей колдуньей, но должна ли хорошая колдунья поступать плохо, можно узнать на спектакле.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: 900 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября

Закрытие фестиваля «Экочашка»

страница ECOCUP Film Festival в соцсети Facebook

Ежегодный международный фестиваль зеленого документального кино с 19 по 24 ноября проходит в Москве. В программе 17 документальных фильмов и 28 киносеансов и дискуссий о планете, ее природе и людях. В последний день фестиваля можно принять участие в дискуссии «Мусор или вторсырье: управление отходами в России», посмотреть фильм «Оглушающий океан» и узнать, почему «зеленые» партии сегодня в тренде.

Где: Москва, Центр документального кино, Новая Третьяковка и пр.

Цена: по регистрации