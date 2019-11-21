РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий торжественно вручил 25 юным жителям округа паспорта гражданина РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Люберцах существует традиция торжественно вручать первые паспорта гражданина России 14-летним подросткам. Очередное мероприятие прошло в четверг во Дворце спорта «Триумф».

«Вы все – взрослые люди! Сегодня вы получаете основной документ для жизни в России. Свидетельство о рождении получали ваши родители, а паспорт вы получаете осознанно и самостоятельно. Я вас поздравляю с этим знаменательным событием в вашей жизни», – сказал Ружицкий.

Он вручил подросткам паспорта, поздравительные адреса губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и подарки.