РИАМО - 21 ноя. Делегация министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии во главе с заместителем министра Такуйя Курита посетила Центр управления регионом в доме правительства Московской области, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы демонстрируем лучшие практики в области городского, регионального хозяйства на примере организации работы Центра управления регионом губернатора Московской области, где мы находимся. Спасибо большое, что нашли время и приехали познакомиться с работой нашего Центра управления регионом. Наши специалисты подробно расскажут и покажут, каким образом мы управляем Московской областью, используя все возможности Центра управления регионом», - сказал вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков.

Гостям из Японии рассказали про шесть пространств современной комфортной городской среды, интеграцию федеральных практик качественного преобразования городской среды в планирование, благоустройство, содержание территорий городов Московской области и про основные элементы IT-инфраструктуры региона.

Иностранной делегации продемонстрировали платформу «Добродел», Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, Региональную географическую информационную систему и Систему пространственного развития инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры.

«Я хочу выразить глубокую благодарность всем участникам, прежде всего вам, господин Чупраков, за очень теплый прием. Сейчас мы услышали небольшой экскурс, вы представили области вашей работы. Мы увидели здесь системность. Вы привели цифры, из этих цифр мы можем следить, что здесь ведется очень плотная, напряженная работа. Я думаю, что мы сегодня сможем взять что-то полезное», - сказал Курита.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце 2018 года по указу президента РФ. В ЦУРе работают более 100 сотрудников, представляющих 30 министерств и ведомств. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков. Данные в ЦУР поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел», из системы «Инцидент» и отраслевых систем.