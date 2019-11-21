РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил многодетным матерям округа благодарности и подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в Люберецком дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

«Я хотел бы всех матерей, проживающих на территории городского округа Люберцы, поздравить с таким замечательным праздником – Днем матери. Мамы и бабушки как никто знают, что такое жизнь, именно вы знаете, как за маленьким ребенком ухаживать. Я желаю вам любви и крепкого здоровья», – сказал Ружицкий.

Он вручил выдающимся многодетным матерям округа подарки и благодарности главы.

«Есть такая категория – многодетные семьи. У нас в Люберцах их 2990, в них 9594 ребенка. Дети в больших семьях сами на себя влияют, из них выходят замечательные люди, так как они знают, что такое коллектив и как себя в нем вести, – подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах также проживают 246 приемных семей, в которых воспитывается 426 детей.

«Благодаря приемным семьям у нас на территории городского округа Люберцы нет ни одного детского дома. Когда я стал главой в 2005 году, их было четыре», – заключил Ружицкий.

В России праздник День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с указом президента России он отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.