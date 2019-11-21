РИАМО - 21 ноя. В Павлово-Посадском городском округе следователи устанавливают обстоятельства смерти участкового уполномоченного полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«На территории служебной стоянки опорного пункта Электрогорск МО МВД России «Павловский-Посад» в собственном автомобиле обнаружено тело 26-летнего участкового уполномоченного с огнестрельным ранением. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль был закрыт изнутри, а сотрудник сел на переднее сидение один и более из него не выходил. Какие-либо посторонние лица рядом с автомобилем также отсутствовали.

Назначена судебно-медицинская, а также баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.