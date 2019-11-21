РИАМО - 21 ноя. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) улучшит транспортную ситуацию в городе, и, кроме того, будет способствовать росту инвестиций в экономику столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Официальный запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг в столице с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. С Белорусского вокзала в поездку по МЦД отправился современный электропоезд «Иволга 2.0».

«Развитие транспортной доступности территорий повышает их инвестиционную привлекательность. Благодаря МЦД, которые будут работать в режиме наземного метро, на прилегающих территориях в перспективе появится новая комфортная городская среда», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра заявил, что МЦД даст масштабный положительный эффект для всего развития города: на прилегающих к диаметрам территориях может появится более полумиллиона новых рабочих мест.

Широкая сеть пересадок между МЦД, метро, Московским центральным кольцом (МЦК), наземным пассажирским транспортом и другими радиальными направлениями железных дорог обеспечит пассажирам множество альтернативных маршрутов, сэкономив их время.

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