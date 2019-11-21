РИАМО - 21 ноя. До конца года в подмосковном Домодедове более 670 семей въедут в долгожданные квартиры дома по улице Гагарина в микрорайоне Северный, ключи получили 575 дольщиков долгостроя, а также 97 переселенцев из ветхого и аварийного жилья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Каждый сложный объект находится на контроле губернатора Андрея Воробьева. В прошлом году мы выдали ключи более 10,5 тысячам человек. В этом восстановлены права более 15 тысяч граждан-участников долевого строительства Московской области», - сказала первый заместитель министра жилищной политики региона Елена Апполинарова.

Строительство дома по улице Гагарина началось в начале 2015 года. Объект ввели в эксплуатацию 11 ноября этого года.

«Хочу сказать спасибо правительству Московской области за исполнение мечты о получении квартиры, за эту радость переселения в новый дом. Благодарю компанию-застройщика за то, что выполнил взятые на себя обязательства, какие бы ни были трудности», - отметил переселенец из аварийного жилья Сергей Луцков.