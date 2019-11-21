РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 ноя. Застройщик завершил строительство 11 домов-долгостроев и котельной в ЖК «Квартал Европа» в микрорайоне Салтыковка Балашихи, объекты получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком жилого комплекса является ООО «Элит Ком». Строительство объектов приостанавливалось из-за отсутствия финансирования. В начале 2019 года обязательства по достройке домов жилого комплекса взяло на себя ООО «Гранель».

«В микрорайоне Салтыковка Балашихи на территории жилого комплекса «Квартал Европа» завершено строительство 11 жилых домов №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 и блочно-модульной котельной. Объекты получили заключения о соответствии требованиям проектной документации», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что в настоящее время застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В достроенных домах будут обеспечены права 866 граждан.

Общая площадь жилых домов составила 45,1 тысячи квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 888 квартир. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковки. Также в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Мощность блочно-модульной газовой котельной составляет 4,8 мегаватта. Котельная предназначена для теплоснабжения домов малоэтажной застройки.