РИАМО - 21 ноя. Вооруженные налетчики отобрали паспорт у инженера в столичном районе Текстильщики, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Люблинская, дом 4. Заявление о разбое в полицию подал 29-летний ведущий инженер одной из столичных компаний.

«Двое неизвестных, угрожая пистолетом и ножом, открыто похитили у мужчины паспорт, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.