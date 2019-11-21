РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» покрасили фасад одного из домов на улице 43 Армии, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска завершили в четверг, 21 ноября, окраску фасада дома №19 по улице 43 Армии», – говорится в сообщении.

Также по заявлению жителей сотрудниками УК был произведен ремонт межпанельных швов в многоквартирном доме №1В по Красногвардейскому бульвару.