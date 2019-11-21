РИАМО - 21 ноя. Запуск Московских центральных диаметров стал возможен благодаря круглосуточной работе тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В четверг состоялся официальный запуск движения по МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск. Хуснуллин опубликовал в Instagram видео, посвященное этому масштабному событию.

«Это огромная победа, к которой мы шли последние несколько лет. Сегодня мы запускаем первые два диаметра – это возможность доехать из Одинцова до Лобни и из Нахабина до Подольска на одном поезде, имея возможность на 52 станциях пересесть на другие линии метро, на другие линии радиальных железных дорог, на другие линии МЦК», - говорит Хуснуллин на видео.

По его словам, над этой задачей в круглосуточном режиме работали тысячи человек. Заммэра поблагодарил всех этих людей, а также жителей.

«Надеюсь, что всем понравится и что люди сэкономят десятки минут, а по итогам года – десятки часов своего времени. Всем спасибо. Поздравляю всех с этой огромной победой», - заключил глава столичного стройкомплекса.

Торжественный запуск МЦД состоялся на Белорусском вокзале с участием президента России Владимира Путина, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, губернатора Московской области Андрея Воробьева, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. По МЦД курсируют новые поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.