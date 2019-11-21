РИАМО - 21 ноя. В нескольких населенных пунктах Домодедова 25 ноября ожидается нарушение электроснабжения из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по ремонту масляных выключателей ожидается нарушение электроснабжения в деревне Тишково, СНТ «Клен», «Мечта-3», «Ильинское», «Лесная быль», - говорится в сообщении.

Отключение электричества ожидается с 9:00 до 17:00.

В это же время нарушение электроснабжения ожидается в микрорайоне Белые Столбы на улицах Родниковая, Молодежная, Воронежский проезд, Кооперативная, Сосновая, Лермонтова, Кирова, Кировский проезд, 1-ая, 2-ая Московская, 1-ый, 2-ой Московский проезд, Угловая, Дзержинского, Калинина, Ленина, Северная, Советская, Островского, Павлова, Крупской, Гоголя, Новотелеграфная, Телеграфная, Школьная, Цветочный бульвар, Отрадная, Осенняя, Ольховая, Весенняя, Артемьевская, Кедровая, Мира, Генерала Белова, Черняховского, Нахимова, Суворова, Матросова, Жукова, Гагарина, Баграмяна, Чкалова, Октябрьская, Осипенко, Пушкина, Янтарная, Изумрудная, Живописная, Полевая, Лесная, Березовая.

Свет отключат также в деревнях Артемьево и Ярлыково, селе Долматово со стороны воинской части, поселке Повадино, СНТ «Железнодорожник», «Союз», «Дружба», в микрорайоне Барыбино на улицах Историческая, Северская, Северский проезд.

С 10:00 до 12:00 нарушения электроснабжения ожидаются в деревне Семивраги и селе Колычево. На время оперативных переключений около 30 минут с 9:00 до 10:00 ожидается нарушение электроснабжения в селах Колычево, Вяльково, Котляково, Воеводино и Новленское.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.