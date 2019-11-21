РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Во Дворце молодежи Подольска 26 ноября торжественно откроется VI ступень социального проекта «Школа молодого юриста», рассчитанного на будущих студентов юридических факультетов, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор проекта, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова.

Проект был запущен в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Каждый учебный год занятий в ходе проекта – это ступень, которая помогает школьникам понять, интересна ли им профессия юриста. Ежегодно в рамках проекта в «Школе молодого юриста» проводятся семинары, практические занятия, юридические квесты, посещения судебных заседаний и многое другое.

«В Подольске во Дворце молодежи 26 ноября торжественно откроется VI ступень проекта «Школа молодого юриста». В текущем году участников ждет новая насыщенная программа. Традиционно принять участие мы приглашаем всех желающих бесплатно. Открытие состоится в 11:00, занятия также будут проводиться бесплатно», – сказала Попова.

По итогам учебного года слушатели получат сертификаты. Узнать подробности можно по телефону: 8(915)215-80-61.