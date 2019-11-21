РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 ноя. В подмосковном Королеве открыли мемориальную доску архитектору Любови Гулецкой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме №2 на улице Калинина. Этот первый в городе 9-этажный дом был спроектирован Любовью Гулецкой. На открытии присутствовали первый заместитель главы города Юрий Копцик, сын и внуки архитектора, сотрудники администрации, члены общественной палаты, школьники и студенты.

«Дома, которые были спроектированы Любовью Гулецкой, являются гордостью Королева. Это настоящее наследие, которое нам оставила главный архитектор. Сегодня (21 ноября - ред.) в память об этом выдающемся человеке мы открываем мемориальную доску на доме, в котором Гулецкая прожила последние 40 лет жизни», – сказал Копцик.

Гулецкая Любовь Петровна родилась 30 сентября 1911 года в городе Вильно (ныне Вильнюс). В 1932 году Любовь Петровна перебралась в Москву. В начале своей карьеры молодой архитектор Гулецкая много работала над проектами лечебных учреждений и сопутствующей инфраструктуры. В 1958 году Гулецкая с семьей переехала в подмосковный Калининград, где возглавила проектную мастерскую.

В Королеве Гулецкая спроектировала уникальные и единственные во всем Подмосковье дома на улицах Циолковского и Карла Маркса, городские «Черемушки» на улице Гагарина, поликлинику Центральной городской больницы №1 на Октябрьской, высотный дом на привокзальной площади, въезд в город со стороны Болшевского шоссе (улица Садовая) и стадион «Вымпел». Гулецкая одна из первых в стране была удостоена звания «Почетный архитектор России». Ушла из жизни в 2002 году.