РИАМО - 21 ноя. В створе улицы Медиков в Москве намерены построить подземный пешеходный переход, который свяжет районы Орехово-Борисово Северное и Царицыно, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новый переход построят прямо под железнодорожными путями Курского направления МЖД, по которым будут курсировать поезда второго Московского центрального диаметра Нахабино-Подольск.

«Это позволит пешеходам безопасно пересекать не только железную дорогу, но и Каспийскую улицу, являющуюся частью Юго-Восточной хорды», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Длина перехода составит порядка 100 метров согласно проекту планировки территории. Будет обустроено три входа, при этом каждый лестничный спуск намерены оснастить пандусами.

«Подземный переход в створе улицы Медиков обеспечит комфортную пешеходную связь не только между районами, но и между жилыми кварталами и местами отдыха. По подземному пешеходному переходу москвичи из жилых кварталов района Царицыно смогут беспрепятственно попасть в парк «Царицыно», - отметила директор Градплана Москвы Дина Саттарова.