РИАМО - 21 ноя. В четверг в Москве до 13 часов дня повышалось атмосферное давление, максимальное значение на станции ВДНХ составило 772,3 миллиметра ртутного столба, до рекорда 1993 года не хватило 4 миллиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Последний раз столь высокое давление было в Москве 30 ноября 2002 года.

«Атмосферное давление немного понизится 22 и 23 ноября, но останется значительно выше нормы, около 770 миллиметров ртутного столба (1026,7 гектопаскаля)», — говорится в сообщении.

В прошлом году в таких пределах атмосферное давление было 11 и 12 ноября.