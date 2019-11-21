РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 ноя. Сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Видного по подозрению в краже игровых консолей из сетевого магазина в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Международная, о том, что неизвестный похитил из торгового зала три игровых консоли. Сумма ущерба составила более 57 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 19-летняя жительница города Видное», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.