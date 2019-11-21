РИАМО - 21 ноя. Депутаты от «Единой России» должны регулярно проводить приемы жителей, чтобы своевременно реагировать на их жалобы, сообщил в четверг председатель Московского областного совета руководителей фракций партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В четверг в подмосковном парламенте проходит расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракций партии «Единая Россия».

«Депутаты несут в себе функции как законотворческие, так и представительские. Люди голосуют, чтобы избрать своего представителя. Когда мы не организовываем приемы, есть о чем подумать. Прошу организовать эту работу системно, в плановом и регулярном режиме. Поручаю в первом квартале 2020 года взять эту работу на контроль и провести анализ, как организована эта работа на всех уровнях», - сказал Брынцалов в ходе заседания.

Он отметил, что в ряде муниципальных образований Подмосковья, например, в Восходе, Истре и Черноголовке, приемы проводились всего два раза в месяц. Также очень важно своевременно информировать жителей о дате и месте встречи с депутатом.

«Необходимо работать на интерактивной платформе «Избиратель-депутат». Мы ведем постоянный мониторинг, ежемесячно подводим итоги. По этому качеству мы оцениваем работу», - заключил Брынцалов.