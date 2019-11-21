РИАМО - 21 ноя. С момента запуска электронного магазина Московской области на этой площадке заключили контракты на сумму в 16 миллиардов рублей, на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 85 тысяч поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В электронном магазине в режиме онлайн осуществляют закупки свыше 7,5 тысяч учреждений со всего Подмосковья, еще около 1,5 учреждений подключатся в 2020 году. С апреля 2018 года по сентябрь 2019 года разместили более 300 тысяч закупок.

«Электронный магазин Московской области уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент, направленный в том числе на поддержку подмосковного агробизнеса, включая и молочную промышленность. С его помощью предпринимателям стало проще участвовать в закупках, появилась возможность оптимизировать затраты и сокращать издержки», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также подчеркнул, что каждый месяц в электронном магазине заключают более 200 контрактов на поставку молочной продукции со средней ценой контракта свыше 150 тысяч рублей.

Электронный магазин создан для развития конкуренции и повышения открытости и прозрачности закупок, экономии бюджетных средств региона. На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 85 тысяч поставщиков. Использование магазина полностью бесплатно и доступно для всех предпринимателей.

В сервисе есть возможность размещать собственные предложения о продаже товара или оказании услуги. В месяц магазин посещают свыше 500 тысяч пользователей.

«В декабре текущего года на базе электронного магазина планируется запустить бесплатную b2b платформу, которая свяжет производителей продукции и оптовых покупателей из всех регионов страны», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Подробнее о внедрении цифровых технологий и расширении экспорта отечественной продукции поговорят на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в доме правительства Московской области.