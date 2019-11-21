РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. Инспекторы ГИБДД Люберец в ходе акции «Засветись! Стань заметней на дороге!» разъяснили детям важность использования световозвращающих элементов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с органами управления образования в Кадетской школе Люберец провели акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!». Юные инспекторы движения вместе с сотрудником ГИБДД рассказали учащимся начальных классов о важности соблюдения правил дорожного движения, об особенностях осеннего периода, влияющего на безопасность пешехода и о том, как можно обезопасить себя на дороге с помощью световозвращающих приспособлений», – говорится в сообщении.

С помощью фонарика и фотовспышки инспектор ГИБДД продемонстрировал ребятам принцип действия световозвращателя и представил образцы разных видов световозвращающих приспособлений. Для наглядного понимания защитных свойств значков в условиях недостаточной видимости школьникам показали тематический видеоролик.

Завершилось мероприятие вручением ученикам 3 класса при поддержке администрации округа полезных подарков в виде рюкзачков для сменной обуви со световозвращающими элементами.