РИАМО - 21 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) объявило конкурс в Instagram, победители которого получат новые лимитированные карты «Тройка» с уникальным оформлением от «Московского паркинга».

Всего будет разыграно 15 карт. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на @inmsk и аккаунт «Московского паркинга» @gku.ampp. Затем следует поделиться конкурсным постом в сторис и отметить РИАМО и @gku.ampp.

Победители будут выбраны случайным образом 28 ноября. Вариант дизайна карты, который достанется победителям, будет определен автоматически.

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