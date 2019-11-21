РИАМО - 21 ноя. Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда гражданку Китая, которая упала в воду с пирса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В четверг во время пешего патрулирования дежурная смена спасателей увидела в Верхнем Царицынском пруду женщину, которая упала по неосторожности с пирса.

«Мгновенно она была поднята спасателями с поверхности воды. Ею оказалась гражданка КНР 1983 года рождения. Она была в сознании. На станции ей была оказана первая помощь. Спасатели напоили ее горячим чаем», — говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи осмотрела женщину, в госпитализации она не нуждалась.