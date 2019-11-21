РИАМО - 21 ноя. На выходных в Подмосковье и Москве температура будет опускаться до минус 10 градусов ночью, днем – до минус 6, при этом осадков не ожидается, установится ясная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на четверг в Московском регионе резко похолодало из-за арктического антициклона.

«Антициклон, заполненный холодным арктическим воздухом, останется нерушимой громадой в центре ЕТР до понедельника. А посему в Москве и ее окрестностях удержится солнечная и умеренно морозная погода. Атмосферное давление будет близко к экстремуму. В пятницу его значение составит 770-772 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.

Существенных осадков при таком давлении не ожидается, но может происходить сублимация водяного пара, и ледяные кристаллы будут достигать земли в виде слабого снежка.

В ночь на 22 ноября в Подмосковье будет до минус 12-8 градусов, в Москве – минус 9-7 градусов. Днем в столице – минус 5-3, в области – минус 8-3.

«В выходные дни солнечная погода без осадков сохранится, но низкое ноябрьское солнце не сможет значительно прогреть выстуженный арктический воздух. В ночь на субботу и воскресенье морозы предполагаются чуть слабее, чем в пятницу, минимальная температура в Подмосковье – минус 5-10 градусов, в Москве – минус 6-8 градусов. Днем при переменной облачности в Москве – минус 2-4, по области - до минус 6», — отмечается в сообщении.

Среднесуточная температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.