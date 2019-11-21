РИАМО - 21 ноя. Минздрав РФ принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ведомство проведет дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования водителей – они должны быть эффективными «при адекватном ценообразовании в регионах».

Решение о введении новых правил медосмотра вызвало небывалый наплыв пациентов в наркодиспансеры по всей России. Из-за ожидающихся изменений в ценообразовании в ряде регионов, включая Москву, Подмосковье, а также, к примеру, Пермский край и Татарстан, образовались гигантские очереди в поликлиниках.

Согласно данными СМИ, в отдельных регионах в случае вступления в силу нового порядка прохождения медосмотра водителями стоимость справки нарколога может вырасти с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей.