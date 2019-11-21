РИАМО – 21 ноя. В третьем и окончательном чтении в Государственной думе приняли закон, по которому при продаже некоторых видов технически на нее будут устанавливать российское программное обеспечение, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», – говорится в сообщении.

Закон предусматривает предустановку российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Окончательный список устройств и программ для предустановки определит правительство РФ.

Вступит в силу данный закон с 1 июля 2020 года.