РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 ноя. Банный комплекс на 90 помывочных мест открыли в селе Ангелово подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В преддверии зимы для жителей Красногорска появился новый объект, способный согреть не только тело, но и душу. После реконструкции банного комплекса в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» для посетителей создано 90 помывочных мест, обновлены: дровяные печи, интерьер, мебель, инвентарь. Значительно расширился ассортимент банных принадлежностей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

После реконструкции в банном комплексе, общая площадь которого составляет три тысячи квадратных метров, появились русская парная и парная русская на дровах, бассейн, купель, прорубь, зона отдыха. В бане была проведена полная реконструкция и замена инженерных коммуникаций, благоустроили территорию, а также закупили более 150 новых полотенец, шапочек, веников и мыла.

Общая сумма внебюджетных инвестиций в реконструкцию банного объекта составила 27 миллионов рублей.

В день открытия первым посетителям в качестве подарка вручили березовые веники и шапочки, их также напоили травяным чаем.

В этом году это уже 7-й банный объект, открытый в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Всего с начала реализации программы открыто 85 банных комплексов. До конца года к открытию запланировано еще пять.

«Стоит отметить, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан», – добавил Посаженников.

В данном банном комплексе будут представлены льготы на услуги: для ветеранов ВОВ – бесплатно, для ветеранов труда – 50%, для пенсионеров – 50 %, для инвалидов 1 и 2 групп – 50%, для многодетных семей – 50%.

Комплекс «Ангеловские бани» расположен по адресу: село Ангелово, улица Школьная, дом №63Б.