РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей кражи питбайка, сообщил пострадавший корреспонденту «РИАМО в Подольске».

Инцидент произошел 20 ноября около 18:15 в районе микрорайона Силикатная-2.

«Неизвестный угнал мой питбайк. На вид мужчине около 25 лет, он был одет в зеленую камуфляжную одежду. Прошу всех, кто видел данный инцидент, сообщить Максиму Миронову в соцсети «ВКонтакте» – https://vk.com/born_to_kill_them_all», – сказал пострадавший.

Он отметил, что по факту кражи уже обратился в полицию.