РИАМО - 21 ноя. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу после конфликта с неизвестным в центре столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Новорязанская.

«Неизвестный причинил телесные повреждения безработному мужчине 1976 года. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей носа и другими травмами», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личность участника конфликта.