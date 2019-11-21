РИАМО - 21 ноя. В четверг в Подмосковье проходит ежемесячная молодежная акция «Ветеран живет рядом», в рамках акции волонтеры навещают ветеранов Великой Отечественной войны по всему региону и оказывают им необходимую поддержку, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Очень важно в наши дни помнить о тех, кто почти 75 лет назад отстоял наше мирное небо, был очевидцем и участником тех страшных событий. Важно, что сегодняшняя молодежь неравнодушна к прошлому нашей родины. Каждая такая встреча волонтеров с ветеранами Великой Отечественной войны - бесценный опыт для ребят», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, что волонтеры не только общаются с ветеранами, но и участвуют в сборе документальной информации, восстанавливают контакты между бывшими сослуживцами или родственниками ветерана, разбросанными войной на разные концы страны.

«Своим примером мы хотим доказать подрастающему поколению, что сказать свое «спасибо» может каждый. Мы приглашаем всех желающих принять участие во встречах с ветеранами. Для этого необходимо обратиться в местное или региональное отделение движения «Волонтеры Победы» Московской области», - отметил руководитель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Московской области Александр Печенегин.

В четверг молодежь Подмосковья навещает ветеранов в 13 городских округах.