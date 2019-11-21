РИАМО - 21 ноя. На Московском центральном кольце (МЦК) с четверга сокращен интервал движения «Ласточек», в часы пик они будут ходить каждые четыре минуты, а в другое время — каждые восемь минут, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На 36% увеличилось количество рейсов «Ласточек» в будние дни — с 354 до 484 в сутки. В выходные дни рейсов также будет на 40% больше — их число вырастет с 300 до 422. Для перехода на новый режим холдинг «РЖД» модернизировал инфраструктуру МЦК и увеличил количество курсирующих на кольце «Ласточек».

«На станции Андроновка произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов», - говорится в сообщении.

Также на станциях МЦК установили новое программное обеспечение, которое необходимо для работы при более интенсивном режиме движения. Число поездов «Ласточка» выросло с 42 до 51.