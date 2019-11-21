РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 ноя. Три аварийных объекта общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров ликвидировали на территории научно-исследовательского инженерного института на Шоссе Энтузиастов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

На территории региона продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства. Активная работа в этом направлении ведется и в городском округе Балашиха.

«В Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №6 было выявлено три аварийных здания. Объекты находились на территории АО «Научно исследовательский инженерный институт», расположенного в западной промзоне. Это административно-производственное здание и две пристройки лабораторного корпуса. Общая площадь аварийных объектов составляла порядка 4,8 тысячи квадратных метров», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в результате, собственником было принято решение об их ликвидации. На сегодняшний день аварийные здания снесены.

Почти за два года на территории Балашихи было выявлено 118 объектов незавершенного строительства, из них 68 самовольных объектов.

«На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 32 объекта, что составляет порядка 30% от общего количества. Работа будет продолжена и в 2020 году», – заключил Гордиенко.