РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец в ходе рейда выявили четырех нарушителей, которые были без ремня безопасности либо перевозили детей с нарушениями ПДД, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Двадцатого ноября в рамках социального проекта «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники ГИБДД вблизи торгово-развлекательного центра «Выходной» провели массовую проверку водителей и пассажиров под названием «Пристегни ремень безопасности!».

«Во время рейда автоинспекторы проверили более 100 автомобилей на предмет неиспользования ремней безопасности во время поездки водителями и пассажирами. Двух водителей без ремней безопасности оштрафовали на 1 тысячу рублей, еще двух оштрафовали на 3 тысячи рублей за перевозку несовершеннолетних пассажиров с нарушениями ПДД», –говорится в сообщении.

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД также проводили с водителями профилактические беседы о необходимости использования ремней безопасности при поездке в автомобиле и детских удерживающих устройств при перевозке детей. Всем участникам дорожного движения выдали тематические листовки «Один щелчок спасает жизнь».