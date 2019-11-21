РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Жительница Подольска попросила депутатов совета депутатов горокруга благоустроить сквер на Большой Серпуховской улице и высадить там деревья, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Подольска прошел тематический прием граждан по вопросам жилищного коммунального хозяйства (ЖКХ). Прием граждан провели члены фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска муниципальные координаторы проекта Андрей Жердев и Ринат Валитов.

«Жительница города Подольска обратилась к депутатам с просьбой провести благоустройство городского сквера, прилегающего к домам №№22 и 24 на улице Большая Серпуховская, и высадить там деревья. Также председатель совета многоквартирного дома обратилась с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта и обратила внимание депутатов на то, что после ремонта кровли более двух лет назад периодически продолжается залив верхних этажей. По информации управляющей компании, причина протечки кровли на данный момент не установлена. Жительница просила разобраться с этим вопросом», – говорится в сообщении.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания, повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.