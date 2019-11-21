РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 ноя. Полицейские провели экскурсию для детей-сирот в музее истории Люберецкой милиции, ребята увидели оружие и личные вещи сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при МУ МВД и представителем управления опеки и попечительства министерства образования Московской области в Люберцах провели экскурсию в музее МУ МВД России «Люберецкое» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов приемных семьях», – говорится в сообщении.

Целью мероприятия является знакомство детей с деятельностью правоохранительных органов, повышение авторитета сотрудников полиции, воспитание чувства патриотизма.

В рамках встречи ребята побывали в музее истории Люберецкой милиции, узнали историю становления управления, увидели экспонаты, имеющие военно-историческую ценность: оружие, одежду, технику, личные вещи сотрудников, удостоверения, грамоты, знаки отличия и награды.