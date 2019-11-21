РИАМО - 21 ноя. Пробки на дорогах в Москве днем в четверг достигли семи баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самые серьезные заторы образовались на центральных улицах города. Так, пробки наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Серебрянической и Софийской набережных, Тверской улице, Лубянском проезде и Новом Арбате.

Третье транспортное кольцо загружено на севере, западе и юге. Пробки есть на Северо-Западной хорде, северо-западе и юго-востоке МКАД.

В ближайшие пять часов ситуация на дорогах только ухудшится. В 18:00 пробки достигнут восьми баллов