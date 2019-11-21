РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 ноя. Министерство экологии и природопользования Московской области проверит состояние реки Македонки на территории Люберец, береговая территория которой загрязнена строительными отходами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторы эконадзора проведут обследование реки Македонки в черте городского округа Люберцы. Поводом для этого послужило обращение администрации округа, где прошло заседание рабочей группы по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро», – говорится в сообщении.

Участники рабочей группы в ходе рейда обнаружили в береговой зоне Македонки навалы коммунальных и строительных отходов, поваленные деревья, а также несколько несанкционированных источников сброса сточных вод.

«Специалисты Минэкологии проведут собственную проверку, после чего будет решаться вопрос о ликвидации свалок и тампонировании незаконных водосбросов», – отмечается в материале.

Состояние Македонки находится на особом контроле Минэкологии, поскольку река испытывает сильное антропогенное воздействие в границах поселений.

За последние два года по предписаниям министерства дважды ликвидировали свалки мусора в водоохранной зоне Македонки. Администрация сельского поселения Вялковское Раменского округа вывезло навалы мусора общим объемом около 24 кубометров. Также по настоянию Минэкологии ликвидировали свалки на берегах Македонки вблизи городского поселения Удельная Раменского округа.