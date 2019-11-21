РИАМО – 21 ноя. Радио «Комсомольская правда» расширило свое присутствие в интернете, запустив новый сайт radiokp.ru, на котором можно получить полноценный эфирный контент, говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

«Кроме новостей, информационных и тематических публикаций, там выкладываются подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии программ. Призыв «Слушай, смотри, читай!» стал неофициальным слоганом radiokp.ru – пользователь может сам выбрать удобный для него формат», - отмечается в материале.

Радиостанция ориентирована на человека, ведущего активный образ жизни, ценящего свое время и стремящегося быть в курсе важных событий. Этот же портрет взят за основу в определении целевой аудитории сайта. Интерфейс сделан для удобства пользователя, который пришел за нужной информацией: открываются ленты новостей, плеер прямого эфира, подкасты программ, можно переключиться на эфир региональных редакций.

В навигации сайта учтены все популярные разделы: политика, экономика, происшествия, бизнес, технологии, наука, знаменитости, путешествия и так далее. Под публикациями можно оставлять комментарии.

Сайт заработал в сентябре 2019 года и уже к ноябрю нарастил аудиторию в 100 тысяч уникальных посетителей в сутки. Прежний сайт радиостанции — fm.kp.ru — продолжит функционировать в обычном режиме до тех пор, пока постоянные слушатели Радио «Комсомольская правда» полностью не перейдут на новый портал.