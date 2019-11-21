РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 ноя. Суд арестовал уроженца республики Средней Азии, укравшего бойлер и насос из квартиры в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры, расположенной в одном из домов в деревне Сабурово, неизвестный похитил водонагревающий бойлер и насос. Сумма ущерба составила более 71 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отрадненского пункта полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 45-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.