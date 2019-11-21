РИАМО - 21 ноя. Муниципальный форум «Управдом» пройдет 4 декабря в центре культуры и досуга «Мечта» подмосковного Орехово-Зуева, на мероприятии затронут темы работы управляющих компаний, капремонта, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации городского округа.

«На форуме можно будет задать вопросы на следующие темы: капитальный ремонт, выполнение губернаторской программы «Мой подъезд» в 2019 году, благоустройство придомовых территорий, работа управляющих компаний по истребованию задолженности за ЖКУ, сбор раздельного мусора, твердо-коммунальных отходов и взаимодействие с региональным оператором ООО «Хартия», – сказал представитель администрации муниципалитета.

По данным агентства, мероприятие пройдет в центре культуры и досуга «Мечта» по адресу: город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А. Начало в 17:30, для участия необходимо зарегистрироваться (с 17:00). По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(909)664-01-72 (Елена Белолипецкая).