РИАМО - 21 ноя. Специалисты «Мосгаза» завершили щитовую проходку тоннеля на глубине пяти метров под руслом реки Ликовы в районе поселка Внуково и начали строительство финального участка газопровода, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

«В настоящий момент специалисты «Мосгаза» приступили к строительству финального участка восьмикилометрового стального газопровода высокого давления от Боровского шоссе до деревни Середнево диаметром 800 миллиметров и длиной 430 метров в защитном железобетонном футляре», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что газопровод проложен с помощью тоннелепроходческого комплекса на глубине пяти метров под руслом реки Ликовы в районе поселка Внуково. Данный метод компания применяет при реализации масштабной программы реконструкции газопроводов-дюкеров в Москве.

Это инженерное решение исключает риск повреждения газопровода из-за внешнего воздействия, что гарантирует бесперебойность подачи и долгий срок службы газовых коммуникаций.

Чтобы оптимизировать сроки строительства, обеспечить высокую надежность коммуникаций и минимальное вмешательство в экосистему территории, в местах пересечения трассы газопроводов с объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, а также водными преградами и возвышенностями, специалисты «Мосгаза» применяют современный высокотехнологичный метод «закрытой» прокладки - микротоннелирование.

На вновь построенных газовых коммуникациях «закрытым» способом специалисты устанавливают автоматизированные системы контроля загазованности среды.

Обновленные газовые сети также оснащают запорными устройствами, позволяющими при необходимости дистанционно отключать участки сети и переводить потребителей на резервные схемы газоснабжения напрямую из центрального диспетчерского пункта «Мосгаза». Завершить строительство участка газопровода под рекой Ликовой планируется к концу декабря.