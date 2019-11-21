РИАМО - 21 ноя. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство здания и сооружения по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Овощехранилище будет построено в селе Федосьино Коломенского городского округа. На объекте планируется создать 50 рабочих мест. Проект сопровождает Центр содействия строительству», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Строительство овощехранилища общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров планируют завершить в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Застройщиком объекта выступает индивидуальный предприниматель А.В. Злобин.

Проект реализуется для поддержки местных фермеров, у которых будут принимать выращенные овощи. Далее их будут мыть, чистить и упаковывать для дальнейшей передачи крупным сетям.