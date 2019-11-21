РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Московская областная детская больница в Подольске готова принять юных подольчан в педиатрическом отделении, где начали проводить комплекс лечебно-профилактических мероприятий для часто болеющих простудными заболеваниями детей, а также имеющих задержку психоречевого развития, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«Педиатрическое отделение дневного пребывания «Московской областной детской больницы» ждет юных подольчан на комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. Стационар дневного пребывания на 20 коек предназначен для проведения профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий пациентам, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения», – говорится в сообщении.

Направление в областную больницу могут получить часто и длительно болеющие дети из группы риска; перенесшие пневмонию, бронхит, ларингит, отит, аденоидит и страдающие другой патологией ЛОР-органов; с бронхиальной астмой вне обострения; с вегетативной дистонией, головными болями, астеническим синдромом; с перинатальным поражением ЦНС, задержкой психоречевого развития.

«В условиях дневного стационара мы проводим процедуры, которые требуют наблюдения за пациентами в течение нескольких часов (например, массаж, ЛФК), а также наблюдение пациента после сложных процедур, требующих врачебного наблюдения. В палатах дневного стационара мамы могут находиться с детьми», – уточняется в сообщении.